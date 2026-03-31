L’addio dell’ex assessore Travanti lascia Forza Italia | Scelte non condivise

L’ex assessore ha annunciato ufficialmente il suo addio a Forza Italia tramite una lettera inviata al coordinatore provinciale del partito. La comunicazione sottolinea che le sue decisioni non sono state condivise e si conclude con la sua volontà di lasciare l’incarico e il partito. Non sono stati forniti dettagli sul motivo di questa scelta.

Claudio Sesto Travanti lascia Forza Italia. Con una lettera indirizzata al coordinatore provinciale Valerio Pignotti e, per conoscenza, al coordinatore comunale Donatella Ferretti, l’ex assessore all’ambiente del Comune di Ascoli ha formalizzato le proprie dimissioni irrevocabili dal partito Forza Italia. Una decisione che, come sottolineato dallo stesso Travanti, è maturata dopo una riflessione approfondita ed è legata a divergenze politiche e a metodi gestionali non più condivisi. Nella comunicazione ufficiale, datata 30 marzo, l’ex amministratore spiega di non riconoscersi più nelle attività e nella linea politica del partito, scegliendo tuttavia di lasciare senza alimentare polemiche pubbliche, "con rispetto e silenzio", ringraziando comunque alcuni amici per il percorso condiviso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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