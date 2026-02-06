PD in Molise conduce viaggio d’ascolto per costruire il cambiamento politico

Questa mattina, il PD ha avviato un nuovo percorso di ascolto in Molise, partendo da Civitanova del Sannio. L’obiettivo è capire meglio le esigenze delle persone per cambiare davvero la politica locale. Membri del partito si sono messi in ascolto di cittadini, commercianti e associazioni, cercando di condividere idee e problemi. L’iniziativa, partita oggi, vuole coinvolgere tutti prima di proporre nuove soluzioni.

Il Partito Democratico ha iniziato a Molise il suo viaggio d’ascolto per «costruire il cambiamento», con un’operazione iniziata oggi, 6 febbraio 2026, a Civitanova del Sannio, nella provincia di Benevento. L’iniziativa, intitolata “L’Italia che sentiamo”, è una campagna di ascolto diretta verso i cittadini, le associazioni, le categorie produttive, le istituzioni locali e le parti sociali. Con un impegno significativo, il PD vuole raccogliere opinioni, esperienze, proposte e criticità per dare forma a un nuovo modello politico, economico e sociale. L’evento, in programma per l’intero territorio molisano, è stato organizzato con un approccio diretto ai territori, in collaborazione con i partiti regionali, le federazioni e i circoli democratici.🔗 Leggi su Ameve.eu

