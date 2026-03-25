Autorità portuale Il commissario Tardino a Londra | Proseguiamo nel percorso di innovazione sostenibilità e sviluppo

Da palermotoday.it 25 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il commissario dell’autorità portuale ha partecipato a Londra alla XIII International Mission organizzata dall’International Propeller Clubs, Italy, sotto la guida del presidente Umberto Masucci. L’evento si è svolto presso l’Ambasciata d’Italia e ha visto la presenza di rappresentanti di diverse nazioni. Durante l’incontro si è discusso di progetti legati all’innovazione, alla sostenibilità e allo sviluppo nel settore portuale.

L'ambasciata italiana ha ospitato la XIII International Mission dell’International Propeller Clubs. Al centro dei lavori, la geopolitica e le prospettive del settore marittimo alla luce delle transizioni in atto L’Ambasciata d’Italia a Londra, ha ospitato ieri la XIII International Mission dell’International Propeller Clubs, Italy, guidato dal presidente Umberto Masucci. L’iniziativa ha riunito rappresentanti istituzionali, operatori del settore marittimo e portuale, e stakeholder internazionali, per un confronto sui principali scenari evolutivi dello shipping globale. Al centro dei lavori, la geopolitica, la presentazione del Report... 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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