Autorità portuale Il commissario Tardino a Londra | Proseguiamo nel percorso di innovazione sostenibilità e sviluppo

Il commissario dell’autorità portuale ha partecipato a Londra alla XIII International Mission organizzata dall’International Propeller Clubs, Italy, sotto la guida del presidente Umberto Masucci. L’evento si è svolto presso l’Ambasciata d’Italia e ha visto la presenza di rappresentanti di diverse nazioni. Durante l’incontro si è discusso di progetti legati all’innovazione, alla sostenibilità e allo sviluppo nel settore portuale.

L'ambasciata italiana ha ospitato la XIII International Mission dell’International Propeller Clubs. Al centro dei lavori, la geopolitica e le prospettive del settore marittimo alla luce delle transizioni in atto L’Ambasciata d’Italia a Londra, ha ospitato ieri la XIII International Mission dell’International Propeller Clubs, Italy, guidato dal presidente Umberto Masucci. L’iniziativa ha riunito rappresentanti istituzionali, operatori del settore marittimo e portuale, e stakeholder internazionali, per un confronto sui principali scenari evolutivi dello shipping globale. Al centro dei lavori, la geopolitica, la presentazione del Report... 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Autorità portuale, Il commissario Tardino a Londra: "Proseguiamo nel percorso di innovazione, sostenibilità e sviluppo" Articoli correlati Leggi anche: Annalisa Tardino alla presidenza dell’Autorità Portuale Sicilia Occidentale Patto per le Regionali: sì della Lega allo Schifani bis, via libera a Tardino presidente dell'Autorità portualeDa un lato il presidente della Regione, Renato Schifani, incassa il sostegno della Lega per il secondo mandato a Palazzo d'Orleans. Approfondimenti e contenuti su Autorità portuale Temi più discussi: Corpo consolare incontra commissario dell'Autorità portuale a Palermo; Il Corpo consolare di Palermo incontra l’Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia occidentale; Depositi chimici: stop definitivo al trasferimento a ponte Somalia, Colnaghi: Dedico la vittoria a Gianfranco Angusti; Depositi chimici nel porto di Genova: il Consiglio di Stato dice no. Porti e geopolitica, Tardino a Londra: «La Sicilia snodo strategico nel Mediterraneo». Le fotoIl commissario dell’Autorità portuale protagonista alla International Mission dei Propeller Clubs. Incontro anche con Bongarrà all’Istituto italiano di cultura ... gds.it Tardino a Londra alla Mission dell'International Propeller ClubsL'ambasciata d'Italia a Londra ha ospitato ieri la XIII International Mission dell'International Propeller Clubs, Italy, guidato dal presidente Umberto Masucci. (ANSA) ... ansa.it L'ANNUNCIO di Padovano: "L'autorità portuale di medio Adriatico vuole aprire un distaccamento anche a Pescara" L'articolo: https://cityne.ws/ZHhQb - facebook.com facebook Multedo, il vicesindaco Terrile: “Dovrà essere Autorità Portuale a proporre la nuova soluzione per i depositi costieri. Poi noi ci esprimeremo” x.com