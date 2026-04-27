In Parlamento si discute una proposta di legge che attribuisce all'esercito iraniano l'autorità sulla gestione dello Stretto di Hormuz. La legge intende definire formalmente il ruolo delle forze armate nella regione strategica, con l'obiettivo di rafforzare il controllo iraniano sullo stretto. La discussione si svolge in un contesto di tensione crescente tra le autorità iraniane e altri attori internazionali coinvolti nella regione.

Secondo la proposta di legge in discussione nel Parlamento iraniano per la gestione della via navigabile, le forze armate iraniane sarebbero l'autorità responsabile dello Stretto di Hormuz: lo ha dichiarato Ebrahim Azizi, capo della commissione per la sicurezza nazionale del parlamento iraniano, aggiungendo che le forze armate hanno già il controllo dello stretto e stanno cercando di vietare il passaggio di "navi ostili". Azizi ha anche affermato che la proposta di legge prevede che i proventi finanziari derivanti dallo stretto debbano essere pagati nella valuta locale, il rial.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Teheran, l'esercito deve avere per legge l'autorità dello Stretto di Hormuz

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