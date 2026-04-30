Automotive | in Emilia-Romagna il 58% dei fornitori investe in innovazione

In Emilia-Romagna, il 58% dei fornitori del settore automotive ha investito in innovazione. La regione si distingue per il suo impegno nel campo della mobilità futura, con numerosi produttori che hanno aumentato le spese per la ricerca e lo sviluppo. Questa tendenza si riflette in un settore che continua a evolversi, mantenendo un ruolo centrale nel panorama nazionale. La crescita degli investimenti evidenzia una forte volontà di adattarsi alle nuove esigenze tecnologiche e di mercato.

Bologna, 30 aprile 2026 – L’Emilia-Romagna accelera sull’ automotive del futuro. Non solo tiene il passo della transizione, ma in molti casi lo detta. A dirlo è la fotografia scattata dall’ Osservatorio Tea (Trasformazione dell’Ecosistema Automotive), che nel 2025 racconta una filiera regionale viva, reattiva e soprattutto orientata all’innovazione. I numeri parlano chiaro: il 58% delle imprese ha già sviluppato o sta sviluppando nuovi prodotti per rispondere alla rivoluzione tecnologica in atto. Un dato che supera nettamente la media nazionale, ferma al 46%. Non è solo una questione di intenzioni: queste aziende rappresentano il 71% del fatturato automotive regionale, segno che a innovare sono i protagonisti più solidi del comparto.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Automotive: in Emilia-Romagna il 58% dei fornitori investe in innovazione Notizie correlate Leggi anche: Automovite: in Emilia-Romagna il 58% dei fornitori investe in innovazione Leggi anche: L’automotive dell’Emilia-Romagna “rischia il precipizio” Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: L’automotive dell’Emilia-Romagna rischia il precipizio; Automotive in crisi, cosa chiede l’Emilia-Romagna: Si investa come durante la pandemia; Motorvalley, in Emilia-Romagna un ecosistema che genera valore: distretto esteso da 347 miliardi di euro e quasi 40mila imprese; Incontro Urso-Regioni sull’automotive. L’Emilia-Romagna chiede misure da Covid. Il Lazio sollecita il confronto su Cassino. Automovite: in Emilia-Romagna il 58% dei fornitori investe in innovazionefotografia scattata dall’Osservatorio Tea (Trasformazione dell’Ecosistema Automotive): la media nazionale è ferma al 46% ... ilrestodelcarlino.it L’automotive dell’Emilia-Romagna rischia il precipizioServiranno misure straordinaria per salvare l’automotive dell’Emilia-Romagna. A dirlo è il vicepresidente della Regione, Vincenzo Colla, a margine della firma dell’accordo con le imprese del settore ... bolognatoday.it Emilia Romagna, agriturismo da record durante il ponte: strutture piene e settore in crescita - facebook.com facebook #Sanità e #Università. “Da parte mia”, campagna nazionale sulla #donazione del #corpo alla scienza promossa dalla Regione #EmiliaRomagna: dal 3 maggio spot, affissioni e contenuti web e social. La #notizia regioneer.it/Sanita-univers… x.com