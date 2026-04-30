Automotive in crisi | l’Emilia-Romagna chiede aiuti per evitare il baratro

L’Emilia-Romagna sta attraversando una fase difficile nel settore automotive, con il vicepresidente della regione che ha richiesto interventi al Ministero per sostenere le imprese locali. La regione si trova di fronte a una crisi che mette a rischio molte aziende e posti di lavoro, spingendo le autorità a chiedere misure di aiuto specifiche. La richiesta mira a scongiurare un possibile fallimento del settore nella zona.

? Cosa sapere Il vicepresidente Vincenzo Colla chiede al Ministero interventi per il settore automotive in Emilia-Romagna.. La Regione propone sospensione prestiti e ammortizzatori in deroga per proteggere le imprese locali.. Il vicepresidente della Regione, Vincenzo Colla, lancia l’allarme per il settore dell’automotive in Emilia-Romagna durante la firma dell’accordo per la creazione della Nautica Valley, avvertendo che senza interventi immediati si rischia di scivolare verso un precipizio economico. Le strade che collegano i centri produttivi della provincia non vedono solo il passaggio di merci, ma il respiro di un sistema industriale che oggi vacilla.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Automotive in crisi: l’Emilia-Romagna chiede aiuti per evitare il baratro Notizie correlate Automotive in crisi, cosa chiede l’Emilia-Romagna: “Si investa come durante la pandemia”Roma, 24 aprile 2026 – Questa mattina a Roma, al tavolo nazionale dell’automotive (un settore strategico per l’Emilia Romagna), sono stati convocati... Leggi anche: L’automotive dell’Emilia-Romagna “rischia il precipizio” Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Automotive in crisi, cosa chiede l’Emilia-Romagna: Si investa come durante la pandemia; Il vicepresidente Vincenzo Colla: Se soffre l'Emilia-Romagna crolla l'Italia. Preveniamo la crisi dell'automotive; L’automotive dell’Emilia-Romagna rischia il precipizio; Incontro Urso-Regioni sull’automotive. L’Emilia-Romagna chiede misure da Covid. Il Lazio sollecita il confronto su Cassino. L’automotive dell’Emilia-Romagna rischia il precipizioServiranno misure straordinaria per salvare l’automotive dell’Emilia-Romagna. A dirlo è il vicepresidente della Regione, Vincenzo Colla, a margine della firma dell’accordo con le imprese del settore ... bolognatoday.it Automotive in crisi, cosa chiede l’Emilia-Romagna: Si investa come durante la pandemiaA Roma il tavolo nazionale convocato dal ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, dopo il caos geopolitico dovuto ai conflitti. Il vicepresidente e l’assessore al lavoro della Regione: ... msn.com Ponte del Primo Maggio: 7,2 milioni in vacanza, Emilia-Romagna prima - facebook.com facebook Le previsioni #meteo di oggi in #EmiliaRomagna: al mattino sereno o poco nuvoloso, con tendenza ad aumento della copertura. Dal pomeriggio sui rilievi appenninici possibili rovesci. In serata, piogge a partire dalla pianura settentrionale max 20/24°C x.com