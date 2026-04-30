Autodromo | tre stelle per la sicurezza

L'autodromo, il secondo circuito più antico al mondo dopo Indianapolis, è anche uno dei più sicuri a livello globale. La sua lunga storia e le misure adottate nel tempo hanno contribuito a garantire elevati standard di sicurezza per piloti e spettatori. La pista continua a essere oggetto di attenzione e manutenzione per mantenere i livelli di sicurezza attuali. La sua presenza rappresenta un punto di riferimento nel panorama delle corse automobilistiche.

È il secondo circuito permanente più antico della storia, preceduto solo da Indianapolis. E anche uno dei più sicuri al mondo. L’ Autodromo di Monza è la seconda pista a livello globale a ricevere le 3 stelle del Fia Road Safety Index, dopo il successo ottenuto nel 2025 dal Circuito Piero Taruffi di Vallelunga. Un riconoscimento che arriva per il suo impegno nella gestione della sicurezza stradale nelle proprie attività di mobilità, con il supporto dell’ Automobile club d’Italia. Sviluppato dalla Fia, il Road Safety Index offre alle organizzazioni di tutto il mondo una metodologia data-driven per valutare, gestire, rendicontare e migliorare il proprio impatto sulla sicurezza stradale.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Autodromo: tre stelle per la sicurezza Capital O 28393 Diamond Plaza, New Delhi and NCR, India | Holidays In India Notizie correlate L'Autodromo di Monza ha raggiunto un nuovo primato mondiale (a tre stelle)Il Tempo della Velocità ha inanellato un nuovo prestigioso riconoscimento: tre stelle (il massimo) rating del Fia Road Safety Index. Monza, all'autodromo il massimo punteggio per la sicurezza stradaleLa sicurezza in un circuito non riguarda solo piloti e pubblico ma anche le migliaia di persone che ci lavorano fisse o anche solo per un'ora. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: L’Autodromo di Monza conquista tre stelle FIA Road Safety Index; Autodromo: tre stelle per la sicurezza; L'Autodromo di Monza ha raggiunto un nuovo primato mondiale (a tre stelle); F1 | L'Autodromo di Monza ottiene tre stelle FIA per la sicurezza stradale. Autodromo: tre stelle per la sicurezzaÈ il secondo circuito permanente più antico della storia, preceduto solo da Indianapolis. E anche uno dei più sicuri ... msn.com F1 | L'Autodromo di Monza ottiene tre stelle FIA per la sicurezza stradaleIl tracciato brianzolo ha ricevuto il riconoscimento dalla Federazione per la gestione della sicurezza stradale nelle proprie attività di mobilità, con il supporto di ACI. it.motorsport.com L’AUTODROMO NAZIONALE DI MONZA CONQUISTA IL MASSIMO RATING 3 STELLE DEL FIA ROAD SAFETY Il circuito brianzolo e il "Piero Taruffi" di Vallelunga, sono i primi due al mondo ad aver ottenuto il prestigioso riconoscimento. La Fédération Intern - facebook.com facebook First battles, first trophies Dalla linea di partenza fino alla bandiera a scacchi, i piloti non si sono risparmiati nella prima giornata di gare dell’ACI Racing Weekend #1 #AutodromoImola #ACIRacingWeekend #Motorsport #Racing x.com