All'autodromo di Monza è stato assegnato il massimo punteggio nel Fia Road Safety Index, ottenendo le tre stelle. Lo stesso circuito aveva ricevuto lo stesso riconoscimento l'anno precedente. La valutazione si basa su diversi parametri relativi alla sicurezza stradale, che sono stati valutati e confermati anche quest'anno. Il riconoscimento riguarda le misure di sicurezza adottate all’interno del circuito.

La sicurezza in un circuito non riguarda solo piloti e pubblico ma anche le migliaia di persone che ci lavorano fisse o anche solo per un'ora. Quindi commissari, meccanici, fornitori di ogni genere, impiegati e quant'altro. In tal senso l'autodromo di Monza ha appena ricevuto un riconoscimento importante. La Fia (Fédération Internationale de l’Automobile) ovvero l'organo di governo mondiale del motorsport e federazione delle organizzazioni per la mobilità a livello globale, ha annunciato che l’autodromo nazionale Monza ha ottenuto il massimo rating di 3 stelle nell’ambito del Fia Road Safety Index per il suo impegno nella gestione della sicurezza stradale nelle proprie attività di mobilità, con il supporto del Club membro Fia Automobile Club d’Italia (Aci).🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Monza, all'autodromo il massimo punteggio per la sicurezza stradale

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