L' Autodromo di Monza ha raggiunto un nuovo primato mondiale a tre stelle

Da monzatoday.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Autodromo di Monza ha ottenuto un nuovo riconoscimento internazionale, raggiungendo il massimo rating di tre stelle nel Fia Road Safety Index. Questo risultato conferma la qualità e gli standard di sicurezza del circuito, che si distingue per le sue caratteristiche tecniche e per le misure adottate per garantire la sicurezza di piloti e spettatori durante gli eventi. Il riconoscimento rappresenta un importante traguardo per la struttura e le sue procedure di sicurezza.

Il Tempo della Velocità ha inanellato un nuovo prestigioso riconoscimento: tre stelle (il massimo) rating del Fia Road Safety Index. La Fédération Internationale de l’Automobile (FIA) - organo di governo mondiale del Motorsport e Federazione delle organizzazioni per la mobilità a livello globale.🔗 Leggi su Monzatoday.it

F1 2012 | Autodromo Nazionale Monza (Italian Gran Prix) HD Gameplay (PC)

Video F1 2012 | Autodromo Nazionale Monza (Italian Gran Prix) HD Gameplay (PC)

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