L' Autodromo di Monza ha raggiunto un nuovo primato mondiale a tre stelle

L’Autodromo di Monza ha ottenuto un nuovo riconoscimento internazionale, raggiungendo il massimo rating di tre stelle nel Fia Road Safety Index. Questo risultato conferma la qualità e gli standard di sicurezza del circuito, che si distingue per le sue caratteristiche tecniche e per le misure adottate per garantire la sicurezza di piloti e spettatori durante gli eventi. Il riconoscimento rappresenta un importante traguardo per la struttura e le sue procedure di sicurezza.

Il Tempo della Velocità ha inanellato un nuovo prestigioso riconoscimento: tre stelle (il massimo) rating del Fia Road Safety Index. La Fédération Internationale de l’Automobile (FIA) - organo di governo mondiale del Motorsport e Federazione delle organizzazioni per la mobilità a livello globale.🔗 Leggi su Monzatoday.it F1 2012 | Autodromo Nazionale Monza (Italian Gran Prix) HD Gameplay (PC) Notizie correlate Leggi anche: Il Comune di Monza dice sì al "nuovo" Autodromo Leggi anche: Autodromo Nazionale Monza: nominato il nuovo CdA di Sias, Redaelli riconfermato presidente Una raccolta di contenuti Temi più discussi: APPROVATE DAL CONSIGLIO COMUNALE DI MONZA LE DELIBERE SUI LAVORI: LA SODDISFAZIONE DELL'AUTODROMO; L’Autodromo di Monza conquista tre stelle FIA; Monza, in pista con la propria auto: il 25 aprile Track Day all’autodromo; Telecamere in pista all’Autodromo di Monza: ci sono i test della Ferrari. Autodromo Nazionale Monza conquista le 3 stelle FIA Road Safety IndexMonza scrive una nuova pagina di storia: massimo riconoscimento FIA per la sicurezza stradale, il Tempio della Velocità diventa riferimento per sicu ... monza-news.it PoliMi e Autodromo di Monza firmano patto per l’innovazioneMilano, 17 apr. (askanews) – Il Politecnico di Milano e Autodromo Nazionale Monza – Sias hanno siglato una convenzione quadro della durata di cinque anni per sviluppare attività congiunte nei campi de ... askanews.it Torna la storica Marcia Formula Uno! Domenica 14 giugno ci vediamo direttamente sulla pista dell'Autodromo Nazionale di Monza per correre e camminare insieme mentre sosteniamo le attività di prevenzione oncologica e assitenza ai malati sul territor - facebook.com facebook Today The Temple of Speed has taken on a touch of red! Leclerc, Hamilton e la Ferrari SF-26 sono scesi in pista oggi all’ #AutodromoNazionaleMonza in occasione del Filming Day della scuderia di Maranello See you at the #ItalianGP, guys! #F x.com