Autobus con 27 studenti a bordo finisce in un fossato nel Mantovano | feriti 2 ragazzi e l'autista

Un autobus con 27 studenti a bordo è finito in un fossato a San Giorgio Bigarello, nel Mantovano. Due ragazzi sono rimasti feriti, così come l’autista. L’incidente è avvenuto questa mattina, ma ancora non si conoscono le cause. Sul posto sono arrivati i soccorritori che hanno portato i feriti in ospedale. Le autorità stanno verificando cosa sia successo esattamente.

Un autobus di linea con 27 studenti a bordo è finito in un fossato a San Giorgio Bigarello (Mantova). Due ragazzi e l'autista sono rimasti feriti e sono stati trasportati in ospedale.

