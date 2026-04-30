Auto sospetta fermata sulla Pontina all’interno arnesi da scasso
Una vettura è stata fermata dalla polizia sulla strada statale Pontina. Durante i controlli, gli agenti hanno trovato a bordo alcuni strumenti da scasso. La scena si è svolta nel tardo pomeriggio, quando gli agenti hanno deciso di interrompere il transito del veicolo. La persona alla guida e eventuali altri occupanti sono stati sottoposti a verifiche, e gli arnesi sono stati sequestrati. Sono in corso ulteriori accertamenti sulla provenienza degli strumenti.
A bordo di un’auto sulla Pontina hanno attirato l’attenzione della polizia che ha deciso di fermarli trovandoli in possesso di arnesi atti allo scasso. E’ accaduto nella notte tra martedì 28 e mercoledì 29 aprile quando è entrata in azione la polizia di Aprilia impegnata in un servizio di.🔗 Leggi su Latinatoday.it
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