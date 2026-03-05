Sant’Andrea di Conza | Contrasto ai furti I Carabinieri intercettano auto sospetta | sequestro di rame e arnesi da scasso

I Carabinieri di Sant’Andrea di Conza hanno intercettato un’auto sospetta nell’alta Irpinia e hanno trovato all’interno cavi di rame e attrezzi da scasso. Tre persone a bordo sono poi fuggite nelle campagne, mentre il veicolo e il materiale sono stati sequestrati. L’intervento rientra nelle operazioni di contrasto ai furti nella zona.

