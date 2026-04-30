Auto si schianta sulla Gvt famiglia di cinque in ospedale | uno ha meno di un anno

Un incidente sulla Gvt ha coinvolto un'auto che si è schiantata, lasciando cinque persone ferite. Tra queste, un bambino di meno di un anno. Attualmente, i soccorritori stanno ancora recuperando i frammenti di carrozzeria sul luogo dell'incidente. Le forze dell’ordine stanno gestendo la situazione e coordinano le operazioni sul campo. Non sono ancora state rese note le cause dell’incidente.

Al momento in cui si scrive gli operatori dell'Anas raccolgono ancora pezzi di carrozzeria, risultato di uno schianto sulla Gvt. È successo oggi pomeriggio, 30 aprile, intorno alle 17 e 30, su una curva davanti all'ex Wartsila. Coinvolta una singola auto che procedeva in direzione Cattinara.🔗 Leggi su Triesteprima.it Notizie correlate Auto si schianta sulla Gvt, feriti i passeggeriAl momento in cui si scrive gli operatori dell'Anas raccolgono ancora pezzi di carrozzeria, risultato di uno schianto sulla Gvt. Incidente sulla sopraelevata di Moncalieri: auto si schianta contro il guardrail e prende fuoco, conducente in ospedaleUn incidente si è verificato nella mattinata di oggi, martedì 14 aprile 2026, sulla sopraelevata di Moncalieri, dove un'auto Fiat Punto che viaggiava... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Auto in fiamme dopo lo schianto contro il guardrail sull'Asse attrezzato; Veicolo fuori controllo si schianta su diverse auto in sosta; VIDEO | Incidente nella notte alla Cala, auto fa un salto di carreggiata e si schianta contro un cantiere; Auto si schianta contro la chiesa: paura in piazza, ferito un ragazzo - BresciaToday. Auto si schianta sulla Gvt, cinque in ospedale: uno ha meno di un annoVerso le 17:30 di oggi pomeriggio. Traffico prima bloccato e poi rallentato, per almeno un'ora. La causa un colpo di sole radente negli occhi del guidatore, stando a quanto si è potuto stabilire finor ... triesteprima.it Auto si schianta contro il guardrail: donna trasportata in ospedaleIncidente nel pomeriggio del 29 aprile sulla SP 200 a Mosso: una vettura è uscita di strada finendo la sua corsa contro il guardrail. Alla guida una donna di 56 anni, residente nel Biellese, assistita ... laprovinciadibiella.it ADAC segnala molti guasti su Toyota e Hyundai, ma il problema riguarda solo la batteria ausiliaria, già risolto nei nuovi modelli. https://auto.everyeye.it/notizie/adac-controtendenza-toyota-inaffidabili-problemi-batteria-yaris-yaris-cross-875121.htmlutm_me - facebook.com facebook Luce freno lampeggiante, dal 7 luglio cambia l’obbligo per le auto x.com