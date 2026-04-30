Auto si schianta contro la chiesa | paura in piazza ferito un ragazzo

Mercoledì sera a Pontoglio si è verificato un incidente in cui un'auto ha urtato contro il muro della chiesa parrocchiale situata nella piazza principale. La collisione ha provocato una grande esplosione di suoni, suscitando paura tra i presenti. Un ragazzo è rimasto ferito nell'incidente e soccorso sul posto. La dinamica esatta dell'accaduto è ancora oggetto di indagine da parte delle forze dell'ordine.

Un boato improvviso, poi attimi di paura. Singolare incidente nella serata di mercoledì 29 aprile a Pontoglio, dove un’auto si è schiantata contro il muro della chiesa parrocchiale affacciata sulla piazza principale del paese.È successo in piazza 26 Aprile, cuore del centro abitato, proprio.🔗 Leggi su Bresciatoday.it [1-20] He Wanted a Quiet Life as a Villain but Ended Up Famous Everywhere | Manhwa Recap Notizie correlate Incidente stradale, auto si schianta contro il muretto del parcheggio: un ragazzo feritoUn incidente stradale autonomo si è verificato all’interno del parcheggio del Cospea Village. Fuga folle e paura in auto. Il ricercato si schianta. Ferito bambino di 5 anniUna fuga a tutta velocità su un’auto rubata, un ricercato che brucia i semafori rossi, lo schianto contro una staccionata che ferisce un bambino. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Auto fuori strada si schianta contro gli alberi: 67enne ferito; Auto si schianta contro il casello autostradale: traffico in tilt; VIDEO | Incidente nella notte alla Cala, auto fa un salto di carreggiata e si schianta contro un cantiere; Porto Torres, con l’auto si schianta contro un palo: ferita una donna. Macerata, perde il controllo e si schianta contro un cipresso e un'altra auto: due donne feriteMACERATA - Perde il controllo dell'auto, invade la corsia opposta e si schianta contro un cipresso a bordo strada e un'auto che procedeva in senso contrario. L'incidente ... corriereadriatico.it Entra in rotatoria in contromano e si schianta contro una BMV: conducente trasposportato all'ospedale di CivitanovaCIVITANOVA - Ieri, intorno alle 23, a Civitanova, una Alfa Romeo Mito è entrata in contromano in rotatoria schiantandosi contro una Bmw. Il conducente della seconda auto, anche se ... corriereadriatico.it Calabria, notte di festa senza auto per San Francesco di Paola: treni straordinari per il rientro dei fedeli - facebook.com facebook Nella mattinata di giovedì 30 aprile a Credaro l’ultimo saluto a Cinzia Macchioni, travolta da un’auto sulla Sp81. x.com