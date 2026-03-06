fuga folle e paura in auto il ricercato si schianta ferito bambino di 5 anni

Un uomo ricercato ha tentato di scappare a tutta velocità a bordo di un’auto rubata, attraversando semafori rossi. Durante la fuga, il veicolo si è schiantato contro una staccionata, provocando lievi ferite a un bambino di cinque anni. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione.

Una fuga a tutta velocità su un’ auto rubata, un ricercato che brucia i semafori rossi, lo schianto contro una staccionata che ferisce un bambino. Scene da film sotto gli occhi di decine di persone mercoledì sera. Tutto comincia durante un normale servizio di pattugliamento del territorio a Monza, quando una Volante della polizia nota in via Borgazzi una Fiat Panda ferma al semaforo rosso. Alla vista della polizia, il conducente del veicolo ripartie improvvisamente a forte velocità, senza apparente motivo, bruciando il semaforo rosso. Immediatamente scatta l’ inseguimento del veicolo, poi risultato rubato, che percorre diverse vie cittadine a velocità sostenuta, passando più volte con il rosso e mettendo in grave pericolo la circolazione stradale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

