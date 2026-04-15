Schianto in via Varesina a Como | moto contro auto all’incrocio 20enne ferito al volto

Nella mattinata di oggi, 15 aprile 2026, un incidente si è verificato a Como lungo via Varesina, all’altezza del civico 138, vicino all’incrocio con via Giussani. Una moto e un’auto sono entrate in collisione, causando il ferimento di un giovane di 20 anni al volto. L’incidente ha provocato l’interruzione temporanea del traffico lungo la strada. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine.