Schianto in via Varesina a Como | moto contro auto all’incrocio 20enne ferito al volto
Nella mattinata di oggi, 15 aprile 2026, un incidente si è verificato a Como lungo via Varesina, all’altezza del civico 138, vicino all’incrocio con via Giussani. Una moto e un’auto sono entrate in collisione, causando il ferimento di un giovane di 20 anni al volto. L’incidente ha provocato l’interruzione temporanea del traffico lungo la strada. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine.
Un violento incidente tra un’auto e una moto ha paralizzato il traffico a Como nella prima mattinata di oggi, 15 aprile 2026, lungo via Varesina, all’altezza del civico 138, in corrispondenza dell’incrocio con via Giussani. L’impatto è avvenuto poco prima delle ore 8, in pieno orario di punta.🔗 Leggi su Quicomo.it
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