Ardenza si ribalta con l' auto dopo aver urtato una vettura in sosta | ferito 20enne

Un incidente si è verificato questa mattina in via del Felciaio, nei pressi della Baracchina Rossa, intorno alle 11. Un’auto ha urtato una vettura parcheggiata e si è ribaltata, provocando il ferimento di un giovane di 20 anni. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica.

Paura in via del Felciaio, a pochi passi dalla Baracchina Rossa, dove un'auto si è ribaltata dopo aver urtato una vettura in sosta intorno alle 11.30 di questo giovedì 26 marzo. Sul posto sono intervenuti i volontari della Misericordia di Montenero con l'infermiere del 118 che si sono presi cura del 20enne alla guida che è stato successivamente trasportato in ospedale per le cure del caso. LivornoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Livornotoday.it © Livornotoday.it - Ardenza, si ribalta con l'auto dopo aver urtato una vettura in sosta: ferito 20enne Articoli correlati Auto si schianta contro un'altra vettura in sosta ed una impalcatura: il videoIncidente nella notte a Trinità di Sala Consilina, dove un'auto ha colpito un'altra vettura in sosta e una impalcatura e poi è andata via. Cassino, si ribalta con l’auto dopo aver bevuto: 43enne denunciato per guida in stato di ebbrezzaNei giorni scorsi, al termine degli accertamenti, i Carabinieri della Stazione di Cassino hanno deferito in stato di libertà alla locale Procura... Ho MODIFICATO la MIA AUDI A3 INCIDENTATA con 1000€ di PEZZI di TEMU e L'HO PORTATA IN PISTA