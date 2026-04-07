Tir in fiamme sull' A1 intervento dei vigili del fuoco Nessun ferito

Martedì 7 aprile, sull'autostrada A1 vicino a Guidonia Montecelio, un tir ha preso fuoco nel pomeriggio. L'incendio ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l'area. Per fortuna, non sono stati segnalati feriti durante l'evento. La carreggiata è stata chiusa temporaneamente per permettere le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza.

E' successo all'altezza di Guidonia Montecelio prima delle 17. I pompieri hanno dovuto usare la schiuma per evitare il propagarsi del rogo Panico sull'A1 all'altezza di Guidonia Montecelio. Nel pomeriggio di martedì 7 aprile un tir è andato a fuoco, ed è stato necessario l'intervento del vigili del fuoco per evitare conseguenze drammatiche. Il rogo si è verificato prima delle 17, partito dalla cella frigoriferia di un tir. Sul posto, al km 577 dell'A1 all'altezza del comune di Guidonia Montecelio, sono intervenuti i mezzi di Palestrina, l'autobotte di La Rustica e una squadra di Montelibretti. Per evitare il propagarsi delle fiamme, gli operatori hanno dovuto utilizzare la schiuma. 🔗 Leggi su Romatoday.it Leggi anche: Camion in fiamme sull’A1: intervento dei vigili del fuoco | FOTO e VIDEO Va in fiamme Tir che trasporta rifiuti: immediato l'intervento dei Vigili del Fuoco, scatta la bonificaÈ andato a fuoco il rimorchio di un TIR fermatosi poco prima di Testaccio di Spoleto, all'interno del parcheggio di un noto ristorante della zona. Temi più discussi: Tir in fiamme sulla Grosseto-Siena: autista scende in tempo, mezzo distrutto; Tir carico di plastica a fuoco in A1. Autostrada chiusa per oltre 4 ore; Rimorchio del Tir in fiamme. Paura nel parcheggio; Camion in fiamme sulla A4, traffico in tilt fra Brescia e Bergamo. GUIDONIA – Tir in fiamme, paura sulla A1Paura oggi pomeriggio, martedì 7 aprile, sull’Autostrada A1 Milano-Napoli. Verso le ore 16,50 un camion con rimorchio tendonato è improvvisamente è andato in fiamme per cause in corso di accertamento. tiburno.tv Camion in fiamme, A1 coperta di schiuma: paura e traffico in tilt a GuidoniaMomenti di paura sull’autostrada A1 nel tardo pomeriggio di martedì, dove un camion è stato avvolto dalle fiamme causando la chiusura del traffico. L’incendio si ... ilmattino.it Schianto tra auto e tir sull'A14, morta una donna La notizia https://qds.it/schianto-auto-tir-a14-ancona-morta-donna-incidente/ - facebook.com facebook L’oro nero delle aziende: beccati a rubare gasolio dai tir. Ecco dove rivendevano la refurtiva ift.tt/RahBrD6 x.com