Uno studio recente ha esaminato il ruolo del microbioma e alcuni segnali biologici tra i 3 e i 12 mesi di età in relazione allo sviluppo dell’autismo. I ricercatori hanno confermato che non esiste alcuna correlazione tra i vaccini e la comparsa di questa condizione. I risultati indicano che, in quella finestra temporale, potrebbero essere individuati alcuni segnali che favoriscono una diagnosi più precoce e precisa, senza collegamenti con le vaccinazioni.

Tempo di lettura: 2 minuti Nello sviluppo dell’autismo non c’è nessuna correlazione con i vaccini, mentre in una finestra tra i 3 ed i 12 mesi alcuni possibili segnali biologici che potrebbero aiutare a riconoscere l’autismo in modo più precoce e accurato. Sono alcuni degli aspetti del progetto europeo GEMMA. Dopo sette anni di studio, GEMMA mostra che anche il corpo – e in particolare l’intestino – può fornire informazioni importanti. Lo studio ha analizzato migliaia di campioni e ha scoperto che il microbioma intestinale può aiutare a prevedere la gravità dei sintomi. Alcuni batteri, come Clostridioides difficile, risultano associati a un rischio maggiore.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Autismo, lo studio Gemma ed il ruolo del microbioma

Episodio 41: Autismo quale futuro

Notizie correlate

Antibiotici nemici del microbioma intestinale, l’impatto può durare fino a 8 anni: lo studio(Adnkronos) – Gli antibiotici sono un'arma cruciale contro batteri cattivi che minacciano la salute delle persone.

Uomini e Donne: Gemma lascia lo studio in lacrime dopo lo scontro con TinìDurante la puntata di oggi, Gemma Galgani ha affrontato un duro confronto con Tinì, lasciando lo studio in lacrime e minacciando di abbandonare il...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Autismo, nuove frontiere della ricerca: i risultati del progetto Internazionale Gemma; Autismo, a Salerno i risultati del progetto internazionale GEMMA; Autismo, a Salerno l’anteprima mondiale dei risultati GEMMA: una svolta nella ricerca; Autismo, nuove frontiere della ricerca: a Salerno i risultati del progetto internazionale GEMMA.

Autismo, a Salerno i risultati del progetto internazionale GEMMAAutismo, nuove frontiere della ricerca a Salerno: il 30 aprile 2026 saranno presentati i risultati del progetto internazionale GEMMA, coordinato dalla ... zon.it

Autismo, nuove frontiere della ricerca: a Salerno i risultati del progetto GemmaLa città di Salerno ospiterà in anteprima internazionale i risultati di uno studio durato sette anni che ridefinisce il paradigma della ricerca sull’autismo, ... napolivillage.com

AUTISMO IN CLASSE: LEGGERE I BISOGNI EDUCATIVI E ATTUARE INTERVENTI EFFICACI Sai davvero come rispondere ai bisogni degli studenti con disturbi dello spettro autistico Strategie inclusive, osservazione del comportamento, didattica persona - facebook.com facebook