Antibiotici nemici del microbioma intestinale l’impatto può durare fino a 8 anni | lo studio

Uno studio recente rivela che gli antibiotici, fondamentali per combattere batteri nocivi, possono alterare il microbioma intestinale per un periodo che arriva fino a otto anni. La ricerca evidenzia come l’uso di questi farmaci influenzi profondamente la composizione batterica, con effetti duraturi. L’indagine si concentra sugli impatti a lungo termine di questi medicinali sulla flora intestinale umana.

(Adnkronos) – Gli antibiotici sono un'arma cruciale contro batteri cattivi che minacciano la salute delle persone. Ma, con la loro potente azione antimicrobica, non risparmiano neanche la popolazione di batteri 'buoni' che abita nell'intestino umano. Risultato: gli antibiotici possono cambiare il microbioma intestinale per molti anni e in alcuni casi un solo ciclo di farmaci può avere effetti per lungo tempo. Sono le conclusioni a cui è approdato un team di scienziati in un nuovo studio condotto in Svezia e pubblicato su 'Nature Medicine'. Gli autori hanno voluto indagare più a fondo sull'effetto 'fuoco amico' che potrebbe derivare da questi medicinali così importanti per la cura di infezioni gravi, e si sono concentrati sulla comunità batterica intestinale nota appunto come microbioma. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

