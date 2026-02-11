Durante la puntata di oggi, Gemma Galgani ha avuto un duro scontro con Tinì. La discussione si è fatta così intensa che Gemma ha deciso di uscire dallo studio in lacrime, minacciando di lasciare il programma. La scena ha lasciato tutti senza parole.

Durante la puntata di oggi, Gemma Galgani ha affrontato un duro confronto con Tinì, lasciando lo studio in lacrime e minacciando di abbandonare il programma. Non sono mancati altri momenti di tensione tra i protagonisti. Oggi, mercoledì 11 febbraio 2026, è andata in onda una nuova puntata di Uomini e Donne, tra lacrime, accuse e decisioni improvvise che hanno acceso lo studio. Nel Trono Over, Tinì Cansino ha continuato a criticare Gemma Galgani ha lasciato lo studio in lacrime. Nel Trono Classico, Sara Gaudenzi ha deciso di eliminare Raien. Tinì contro Gemma: scontro aperto Gemma Galgani è stata la vera protagonista della puntata di oggi di Uomini e Donne. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Uomini e Donne: Gemma lascia lo studio in lacrime dopo lo scontro con Tinì

Approfondimenti su Uomini e Donne

Nella puntata di oggi, il confronto tra Tinì Cansino e Gemma Galgani è diventato immediatamente teso.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

UOMINI E DONNE GEMMA DISTRUTTA IN DIRETTA! LACRIME, TREMORI E...

Ultime notizie su Uomini e Donne

Argomenti discussi: La disperazione di Gemma - Uomini e donne Clip | Witty TV; Uomini e Donne, Gemma Galgani rimproverata e messa da parte: la dama sparisce nelle ultime registrazioni; U&D, Gemma Galgani verso l’addio. Maria De Filippi la rimprovera in studio: Mi preoccupi; Uomini e Donne, Gemma piange in studio e si sente poco bene: cosa accadrà tra il 9 e il 13 febbraio 2026.

Uomini e Donne, malore per Gemma Galgani: le lacrime e la 'fuga' dallo studio. Come sta la damaNella puntata di oggi, la protagonista del dating show di Maria De Filippi si è scontrata pesantemente con Tinì Cansino e Barbara De Santi. Poi la scelta di andarsene. libero.it

Gemma Galgani si sente male a Uomini e Donne, Tinì la affonda ancora: Sta continuando a recitareQuella di ieri per Gemma Galgani è stata una puntata molto difficile, ha infatti dovuto fare i conti con feroci attacchi nello studio di Uomini e Donne. ilsipontino.net

Gemma si sente male nello studio di Uomini e donne. Piange e sbatte i piedi dalla rabbia. Cosa le hanno detto che l'ha fatta scattare - facebook.com facebook

Erano uomini, donne e bambini. Ma mica come noi. Ora sono sommersi. x.com