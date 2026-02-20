Intesa Sanpaolo presentati i risultati del progetto Un passo alla volta

Intesa Sanpaolo ha annunciato i risultati del progetto “Un passo alla volta”, avviato dalla Cooperativa Sociale L’Orsa Maggiore. La causa di questa iniziativa sono le difficoltà di integrazione sociale di persone vulnerabili. Il progetto, sostenuto dal Programma Formula di Intesa Sanpaolo e realizzato con il supporto di CESVI, ha coinvolto diverse comunità locali. Durante l’attuazione, sono stati avviati corsi di formazione e attività di inclusione. I primi dati mostrano un interesse crescente tra i partecipanti e un impatto positivo nelle aree interessate.

Si sono conclusi i primi risultati del progetto "Un passo alla volta", promosso dalla Cooperativa Sociale L'Orsa Maggiore e sostenuto da Intesa Sanpaolo attraverso il Programma Formula, in collaborazione con CESVI. L'iniziativa, attiva a Napoli, ha l'obiettivo di favorire l'inclusione sociale e lavorativa di giovani in condizioni di fragilità personale, sociale ed economica, attraverso percorsi di formazione, empowerment e inserimento professionale. Il progetto proseguirà fino a giugno 2026. Inclusione lavorativa. Il progetto è stato selezionato nell'ambito della Divisione Banca dei Territori guidata da Stefano Barrese ed è stato finanziato tramite una campagna di crowdfunding sulla piattaforma For Funding.