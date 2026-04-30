Martedì 6 maggio alle 15 si terrà un convegno intitolato “Autismo invisibile – La forza di una comunità consapevole”. L’evento si propone di offrire uno spazio di confronto e ascolto su un tema che riguarda molte persone e le loro famiglie, affrontando le difficoltà legate all’isolamento sociale e alla mancanza di riconoscimento. La discussione si svolge in un momento in cui si cerca di sensibilizzare e diffondere maggiore consapevolezza sull’autismo.

Tempo di lettura: 3 minuti Un momento di confronto, ascolto e consapevolezza su un tema tanto delicato quanto urgente: è questo l’obiettivo del convegno “Autismo invisibile – La forza di una comunità consapevole, contro ogni forma di isolamento sociale”, in programma martedì 6 maggio alle ore 15.00 presso l’Auditorium del Polo Giovani di Avellino. L’iniziativa, promossa dal Rotary Club Avellino in collaborazione con Gruppo Asperger Campania e con il patrocinio della Diocesi di Avellino, del Provveditorato agli Studi di Avellino e dell’ ASL Avellino, vedrà per la prima volta a confronto le istituzioni scolastiche e sanitarie del territorio e...🔗 Leggi su Anteprima24.it

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