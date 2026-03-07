VIDEO | C' è una comunità consapevole che rifiuta la guerra Gli aretini alla Marcia per la pace

Una vasta rappresentanza di persone di diverse età ha partecipato alla marcia per la pace ad Arezzo, iniziata da piazza San Jacopo. Tra i presenti ci sono stati scout, membri di associazioni, bambini, insegnanti, pensionati e famiglie, tutti uniti in un corteo che ha attraversato le vie del centro cittadino. La manifestazione ha visto coinvolti cittadini di ogni generazione, tutti impegnati in un messaggio di rifiuto alla guerra.

Lungo serpentone per le strade del centro città. Partito da piazza San Jacopo con in testa scout e il vescovo Andrea Migliavacca Gli scout, il mondo dell'associazionismo, bambini e bambine, insegnanti e pensionati. Famiglie. Tutte le generazioni presenti alla marcia della pace di Arezzo che si è snodata per le strade del centro città a partire da piazza San Jacopo. In testa anche il vescovo Andrea Migliavacca. Organizzato da tempo, l'evento ha coinciso con l'escalation di guerra nei paesi del Golfo dopo l'attacco da parte di Israele e Stati Uniti nei confronti dell'Iran.