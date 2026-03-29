Autismo scuola e comunità | all’IC 4 Pergolesi una giornata di consapevolezza e inclusione

Nella scuola primaria IC 4 Pergolesi si è svolta una mattinata dedicata alla sensibilizzazione sull’autismo. L’evento ha coinvolto studenti, insegnanti, rappresentanti delle istituzioni e del territorio, con l’obiettivo di promuovere l’inclusione e il confronto tra le diverse realtà. Durante l’iniziativa sono state organizzate attività e momenti di approfondimento per favorire la conoscenza e la consapevolezza sul tema.

Un’intera mattinata dedicata alla sensibilizzazione, all’inclusione e al dialogo tra scuola, istituzioni e territorio. È quella promossa dall’IC 4 Pergolesi in occasione della Giornata Mondiale per la Consapevolezza sull’Autismo, in programma il 30 marzo 2026, dalle ore 10:00 alle 12:00. A seguire, spazio agli interventi di esperti e testimoni impegnati sul tema dell’autismo. Aprirà il confronto Anna Triola, responsabile dell’associazione “Semplicemente Noi Autismo”, affiancata dalla coordinatrice del gruppo Candida Merone. Interverrà poi la terapeuta Federica Gentile, seguita dal contributo di Pino Porzio, campione olimpionico e tecnico del Posillipo, che porterà una testimonianza legata allo sport come strumento di inclusione. 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it Articoli correlati Una camminata insieme per la Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismoIl 2 aprile prossimo, in occasione della Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo, il Nucleo funzionale autismo della Sc Neuropsichiatria... Basket e solidarietà: maglia speciale di Vigevano per la giornata della consapevolezza dell'autismoSarà dedicato alla "Giornata Mondiale per la Consapevolezza dell'Autismo" il completo speciale che la ELAchem Vigevano 1955 indosserà domani... Altri aggiornamenti su Autismo scuola e comunità all'IC 4... Temi più discussi: Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo: a Pisa il programma di iniziative promosse dall’ASL; Verona rinnova l'impegno per l’inclusione e la consapevolezza sull’autismo; Corteo cittadino In Cammino per l'Autismo - Passi di Consapevolezza in programma mercoledì 1° aprile a Formia; Non solo il 2 aprile . Costruiamo inclusione ogni giorno . Evento per la Giornata Mondiale per la Consapevolezza sull’Autismo. Giornata Mondiale per la Consapevolezza sull’Autismo. A Massa Lombarda un flashmob, Municipio illuminato di blu e una conferenzaAnche Massa Lombarda partecipa alle iniziative della Giornata Mondiale per la Consapevolezza sull’Autismo, che ricorre il 2 aprile ed è stata istituita ... ravennanotizie.it Autismo, il progetto tra Bra e Cherasco rafforza l'inclusione a scuolaCUNEO CRONACA - In occasione della Giornata Mondiale per la Consapevolezza sull’Autismo, una delle giornate ufficiali che l’Organizzazione delle Nazioni Unite dedica alla salute, fissandola ogni anno ... cuneocronaca.it Settimo San Pietro, la Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo tra tornei di calcio giovanile e passeggiate x.com Dal Parco San Valentino a Piazzetta Calderari, l’iniziativa della Fondazione Bambini e Autismo promuove strutture e supporto per il "dopo di noi" - facebook.com facebook