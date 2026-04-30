Australia trovato il corpo della bimba di 5 anni scomparsa ad Alice Springs | arrestato il presunto assassino

Nella zona di Alice Springs, in Australia, è stato rinvenuto il corpo di una bambina di cinque anni scomparsa sabato 25 aprile. Poco dopo il ritrovamento, le forze dell’ordine hanno arrestato un uomo ritenuto responsabile del fatto. La polizia ha confermato l’identità della vittima e ha avviato le indagini per chiarire le circostanze della scomparsa e del decesso. La notizia ha suscitato grande attenzione nella comunità locale.

È stato trovato il corpo della bimba di 5 anni scomparsa sabato 25 aprile ad Alice Springs, in Australia. La polizia ha arrestato un 47enne sospettato dell’omicidio. Venerdì verrà svolta l'autopsia.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Omicidio Francesco Sessa ad Ibiza: arrestato il presunto assassinoLa Guardia Civil ha arrestato il presunto autore dell’accoltellamento che mercoledì pomeriggio ha causato la morte di un giovane italiano a Ibiza,... Francesco Sessa ucciso a Ibiza: arrestato presunto assassino, è italianoLa Guardia Civil ha arrestato un 45enne di Avellino: è accusato di avere ucciso ieri con una coltellata Francesco Sessa, 35 anni, a Ibiza, in Spagna.