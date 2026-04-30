Australia allarme repressione | studente in Cina per proteste a Sydney

Uno studente iscritto alla University of Sydney è stato condannato a sei anni di carcere in Cina, dopo aver partecipato a proteste a Sydney. Lorraine Finlay ha chiesto al governo australiano di istituire una commissione parlamentare dedicata alla repressione transnazionale, evidenziando la preoccupazione per il caso e le implicazioni per la libertà di espressione. La vicenda ha suscitato attenzione sui rapporti tra i due paesi e sulle restrizioni ai diritti civili.

? Cosa sapere Uno studente della University of Sydney condannato a sei anni di prigione in Cina.. Lorraine Finlay chiede al governo Albanese una commissione parlamentare contro la repressione transnazionale.. La commissaria per i diritti umani, Lorraine Finlay, ha denunciato il rischio crescente di repressione transnazionale in Australia dopo che uno studente della University of Sydney è stato condannato a sei anni di prigione in Cina per la sua partecipazione a manifestazioni a favore della democrazia a Sydney. Il caso riguarda un giovane studente universitario che, dopo essere rientrato nel proprio Paese nel dicembre 2024, è scomparso per poi essere accusato di secessione.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Australia, allarme repressione: studente in Cina per proteste a Sydney Notizie correlate Alta tensione nel Pacifico: Usa, Australia e Filippine iniziano esercitazioni nel Mar Cinese Meridionale e scatenano le proteste della CinaMentre il Medio Oriente continua a bruciare, con la fragile tregua tra Iran e Stati Uniti appesa a un filo, e il conflitto in Ucraina che prosegue... Sydney, proteste contro il presidente israeliano HerzogSydney è stata teatro di proteste significative in seguito alla visita del Presidente israeliano Isaac Herzog, giunto in Australia per esprimere...