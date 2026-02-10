Sydney proteste contro il presidente israeliano Herzog

Le strade di Sydney sono state invase da manifestanti che hanno espresso il loro dissenso contro la visita del presidente israeliano Isaac Herzog. La presenza di Herzog in Australia ha scatenato proteste dopo l’attacco a Bondi Beach, con molte persone che chiedono risposte e giustizia. La piazza si è riempita di cartelli e cori, mentre le forze dell’ordine hanno tenuto sotto controllo la situazione, senza che ci siano stati scontri gravi.

Sydney è stata teatro di proteste significative in seguito alla visita del Presidente israeliano Isaac Herzog, giunto in Australia per esprimere solidarietà alla comunità ebraica dopo l'attacco avvenuto a Bondi Beach. I manifestanti hanno espresso il loro dissenso, contestando il ruolo del Presidente Herzog in relazione alle vittime civili nel conflitto a Gaza, mentre contemporaneamente proteste di sostegno alla Palestina si sono verificate in diverse città del Paese. La visita, avvenuta il 10 febbraio 2026, ha innescato una forte reazione pubblica e un acceso dibattito sulla complessa situazione mediorientale e sulle sue ripercussioni all'estero.

