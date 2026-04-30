Ausl Romagna dimezza il deficit che ora sfiora i 18 milioni | il bilancio 2025 vira verso il risanamento

L’Ausl Romagna ha approvato il bilancio consuntivo 2025, registrando un miglioramento rispetto agli anni precedenti. Il deficit si è ridotto di circa la metà, portandosi vicino ai 18 milioni di euro. Questa riduzione rappresenta un segnale positivo per la gestione economica dell’azienda sanitaria, che negli ultimi tempi aveva evidenziato difficoltà finanziarie. Il bilancio evidenzia un percorso di risanamento in corso.