Ausl Romagna dimezza il deficit che ora sfiora i 18 milioni | il bilancio 2025 vira verso il risanamento
L’Ausl Romagna ha approvato il bilancio consuntivo 2025, registrando un miglioramento rispetto agli anni precedenti. Il deficit si è ridotto di circa la metà, portandosi vicino ai 18 milioni di euro. Questa riduzione rappresenta un segnale positivo per la gestione economica dell’azienda sanitaria, che negli ultimi tempi aveva evidenziato difficoltà finanziarie. Il bilancio evidenzia un percorso di risanamento in corso.
Ci sono segnali di decisa ripresa per i conti della sanità romagnola. L’Ausl Romagna ha ufficialmente approvato il bilancio consuntivo 2025, presentando un quadro economico in netto miglioramento rispetto al recente passato. Il disavanzo si attesta a 17,9 milioni di euro, una cifra che, sebbene.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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