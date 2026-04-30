Un audio relativo alla partita tra Inter e Roma di fine aprile 2025 non sarà più oggetto di approfondimenti dopo la conferma ufficiale di un dirigente coinvolto. La smentita da parte di Gervasoni, il protagonista della vicenda, ha portato alla fine di tutte le ipotesi di manipolazione dell’audio, chiarendo definitivamente la situazione e interrompendo le discussioni precedenti.

Con la smentita ufficiale del diretto interessato (Gervasoni), decade qualsivoglia speculazione su una manipolazione dell’audio di questo benedetto Inter–Roma di fine aprile 2025. Questo è il pensiero di Giovanni Capuano, noto giornalista di Panorama, su X. Inter-Roma, il parere di Capuano. “Gervasoni ha smentito qualunque intervento in Inter-Roma e pure che l’audio sia stato manipolato. Quindi fino a prova contraria l’argomento decade e bisogna evincere che il pm Ascione non aveva riscontri differenti da questa versione.” #Gervasoni ha smentito qualunque intervento in #InterRoma e pure che l’audio sia stato manipolato. Quindi fino a prova contraria l’argomento decade e bisogna evincere che il pm Ascione non aveva riscontri differenti da questa versione.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Audio Inter-Roma, per Capuano l’argomento decade

Notizie correlate

Inter-Roma, non manca alcun audio: per la Procura non c’è nullaSi smoscia il carrozzone (siamo alla disinformazione organizzata?) allestito su Inter-Roma e all’eventuale condizionamento (la bussata) da parte di...

Gervasoni. “Escludo al 100% manomissioni dell’audio di Inter-Roma”Cosa hanno detto Gervasoni e il suo avvocato Ducci al termine dell’interrogatorio di quattro ore sull’inchiesta della Procura della Repubblica di...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Inchiesta arbitri, curiosità investigativa anche su Inter-Roma. La procura vuole acquisire i file audio della sala Var; Inter-Roma finisce nel mirino della Procura: chiesti audio e video originali del rigore negato su Bisseck, i dettagli; Repubblica - Caso arbitri, lo scandalo su Inter-Roma: Fatti i fatti tuoi. Sparito l'audio Ndicka-Bisseck; I retroscena sul mistero dell’audio sparito del fallo su Bisseck costato lo scudetto all’Inter.

Audio Inter-Roma, per Capuano l’argomento decadeIl giornalista Giovanni Capuano ha così commentato le dichiarazioni di Gervasoni su Inter-Roma. Ecco tutti i dettagli ... ilnapolista.it

Gervasoni: Escludo al 100% la manomissione dell’audio VAR di Inter-RomaL'ex supervisore VAR Gervasoni ascoltato per quattro ore dal PM Ascione. La difesa nega pressioni e manomissioni durante Inter-Roma ... siamolaroma.it

Gervasoni 4 ore dai pm: «Inter-Roma, escludo al 100% manomissioni dell’audio Var» - facebook.com facebook

ANSA - Gervasoni esclude manomissioni audio Var Inter-Roma ma mancherebbero 50-60 secondi x.com