La nuova Audi RS 5 si presenta come la prima versione ibrida nella storia del marchio, passando da una sportiva tradizionale a un modello che combina potenza elevata e comfort da granturismo. Con una potenza complessiva di 639 cavalli, questa vettura sfida le leggi della fisica e porta avanti una svolta nel segmento delle auto sportive del produttore.

La nuova Audi RS 5 cambia completamente filosofia. Non è più una sportiva tradizionale ma la prima RS ibrida della storia della Casa dei Quattro Anelli, una vettura che unisce prestazioni da supercar e comfort da granturismo Doc. Sotto il cofano lavora un V6 biturbo d 510 Cv, affiancato da un sistema elettrico che porta la potenza complessiva a 639 Cv, mentre il nuovo sistema di trazione integrale introduce una gestione della coppia al posteriore completamente inedita. Il cuore tecnico della vettura è un sofisticato sistema di torque vectoring capace di trasferire fino a 2.000 Nm tra le ruote posteriori in appena 15 millisecondi. In pratica, la RS 5 può diventare estremamente neutra, sottosterzante oppure persino sovrasterzante, garantendo sempre un comportamento facile e intuitivo anche quando si guida al limite. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Audi RS 5: alla guida del mostro da 639 Cv che sfida la fisica

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