Audi RS 5 la nuova plug-in ad alte prestazioni | 639 CV di pura potenza

Benvenuti nel futuro di Audi Sport, dove la leggenda incontra l’innovazione più radicale. Dimenticate tutto ciò che sapevate sulla storica RS 4: la nuova Audi RS 5 non è solo un’evoluzione, ma un’autentica rivoluzione che segna l'ingresso ufficiale della casa di Ingolstadt nel mondo delle ibride plug-in ad alte prestazioni. Questa vettura rappresenta l’inizio di una nuova epoca, in grado di fondere un’anima da sportiva di razza con la versatilità di una gran turismo di lusso. Con una potenza che sfida i riferimenti della categoria e soluzioni tecniche da competizione, la RS 5 promette un’esperienza di guida così coinvolgente da ridefinire lo spirito stesso del marchio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Audi RS 5 Avant, l'ibrida che graffia: 639 Cv di furia elettromeccanicaAudi ha presentato la RS 5 Avant, la prima versione ibrida ad alte prestazioni nella storia del marchio.

Leggi anche: Audi Q3 e-hybrid, la prova: come va, consumi e prezzi dell'ibrida plug-in da 272 Cv

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Audi RS 5 2026: le prime foto spia senza veli; Audi RS5, l’ibrido V6 è pronto al lancio e il web ne anticipa il design | Foto; Nuova Audi RS5: altro che teaser le prime foto sono già online; Ecco la nuova Audi RS5 2026: le prime foto ufficiali.

Ecco la nuova Audi RS 5 2026: le prime foto ufficiali, tutte le informazioni e i prezziUn leak da parte del canale IG Wilcoblok conferma l'arrivo imminente della nuova generazione: fine febbraio 2026 segnerà l'inizio dell'era Plug-in per la sportiva dei Quattro Anelli. Ecco tutto quello ... autoappassionati.it

Audi RS 5, la prima plug-in non si scorda mai: l’inizio di una nuova stirpe adrenalinicaLa nuova Audi RS 5 è adesso plug-in con 639 CV. Come inaugurare la nuova era RS tra elettrificazione, performance assolute e spirito gran turismo. virgilio.it

Nuova Audi RS5 Avant. Ibrida plug-in. 2.9 V6 biturbo TFSI – 510 CV. Motore elettrico: 177 CV. Potenza totale: 639 CV. Coppia totale: 825 Nm. Peso di circa 2300 kg. 0-100 km/h: 3,6 secondi. Velocità massima: 285 km/h. Autonomia elettrica: oltre 80 k facebook

Nuova Audi RS5: altro che teaser le prime foto sono già online x.com