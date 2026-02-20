Audi RS5 640 cavalli di potenza ibrida alla spina per berlina e Avant – FOTO

L'Audi RS5 ha fatto parlare di sé per la sua potenza di 640 cavalli, grazie a un motore ibrido plug-in. La causa di questa novità è l'intenzione di combinare prestazioni elevate e sostenibilità. La berlina e l’Avant offrono un’accelerazione rapida e una guida dinamica, grazie anche a nuove tecnologie di gestione dell’energia. Le vetture si distinguono per il design aggressivo e il comfort elevato, attirando gli appassionati di auto sportive. La presentazione delle due versioni si è svolta in diverse fiere automobilistiche europee.

Audi toglie i veli alla nuova RS5, ora disponibile in versione berlina e station wagon, che ereditano i cromosomi delle precedenti RS4: sotto il corpo vettura "al testosterone", dotato di parafanghi che sembrano scoppiare per ospitare le carreggiate maggiorate (allargate di 4 centimetri per lato rispetto alla A5 base), si nasconde una meccanica ibrida plug-in, cioè ricaricabile alla spina, che sfiora i 640 cavalli di potenza massima e risulta dall'accoppiata fra un V6 biturbo da 510 CV e un motore elettrico da 177 alimentato da una batteria da 25,9 kWh (col caricatore in AC "accetta" fino a 11 kW, ricaricandosi in circa 2,5 ore ). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Audi RS5, 640 cavalli di potenza ibrida alla spina per berlina e Avant – FOTO Leggi anche: Nuova Audi RS5: arriva il 19 febbraio, Avant e Sportback Leggi anche: Audi RS 5 Avant, l'ibrida che graffia: 639 Cv di furia elettromeccanica The 2026 Audi S5 is all new - Enough to beat the BMW M340i Audi RS5 2026: prestazioni al limite con il V6, ma la sfida con BMW non è sui cavalli...bensì sul pesoLa prima RS plug-in della storia di Audi Sport sviluppa ben 639 Cv, ma c'è un numero che fa riflettere e che la casa di Ingolstadt preferisce non mettere in primo ... msn.com Audi RS5, l'ibrido plug-in ad altissime prestazioni. Prezzi da 111.000 euroAnche per la mitica serie RS l'ibrido rappresenta un passo importante: con 639 CV e uno 0-100 km/h in 3,6 secondi è il degno erede dell'iconica famiglia RS ... dmove.it Il nuovo modello di firmato Audi Sport schiera 639 cavalli, 825 Nm di coppia e 84 km in modalità completamente elettrica