Audi ha presentato la RS 5 Avant, la prima versione ibrida ad alte prestazioni nella storia del marchio. La causa è l’introduzione di un sistema plug-in che combina un motore elettrico con il classico V6, offrendo 639 cavalli di potenza. La station wagon si distingue per un’accelerazione potente e una guida dinamica, grazie anche a un telaio rivisto. La vettura si rivolge a chi cerca prestazioni estreme senza rinunciare alla praticità. La nuova RS 5 Avant sarà disponibile nelle concessionarie a partire dal prossimo mese.

Con la nuova Audi RS 5, sviluppata sia nella versione berlina, sia nella versione station wagon (Avant), si apre una nuova era per Audi Sport: è la prima RS plug-in ad alte prestazioni della storia e rappresenta un cambio di paradigma senza tradire il Dna più autentico della sigla RS. Sotto il cofano pulsa il V6 2.9 Tfsi biturbo da 510 Cv, ora abbinato a un motore elettrico da 177 Cv integrato nel cambio tiptronic a otto rapporti. La potenza complessiva arriva così a 639 Cv con 825 Nm di coppia, numeri che consentono uno 0-100 kmh in 3,6 secondi e una velocità massima limitata elettronicamente a 285 kmh, nell’allestimento Performance. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Audi RS 5 Avant, l'ibrida che graffia: 639 Cv di furia elettromeccanica

Leggi anche: Audi Q3 e-hybrid, la prova: come va, consumi e prezzi dell'ibrida plug-in da 272 Cv

Nuova Audi RS5: arriva il 19 febbraio, Avant e SportbackLa nuova Audi RS5 sarà disponibile a partire dal 19 febbraio, con versioni Avant e Sportback.

Why the Audi RS5 Avant Is the Perfect Performance Wagon

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.