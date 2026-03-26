Cesi cuore dell’Umbria outdoor | natura incontaminata accessibilità e attività sportive

Cesi, situata nel cuore dell’Umbria, è conosciuta come una delle destinazioni preferite per il turismo outdoor. Il territorio presenta un paesaggio naturale preservato e facilmente accessibile, con numerose opportunità per praticare attività sportive all’aperto. La zona attrae visitatori interessati a escursioni, ciclismo e altre discipline sportive, grazie alla combinazione di elementi naturali e strutture dedicate.

Una delle mete più ambite dell’Umbria per il turismo outdoor. Il territorio di Cesi infatti offre un’ampia offerta che unisce natura incontaminata, accessibilità e varietà delle attività sportive. A sottolinearne il valore è anche Andrea Di Bari, vicecampione Italiano di arrampicata sportiva 1986 e tra i più esperti climber italiani, che descrive le falesie locali come: “Un sistema articolato di settori su ottimo calcare, adatti sia ai principianti che agli arrampicatori di livello medio e avanzato”. Tra le principali aree di arrampicata spicca la Falesia di Sant’Andrea, molto appetita dagli appassionati. A questa si affiancano altri settori di grande interesse, come quelli nei pressi dell’osservatorio e lungo la discesa verso Sant’Erasmo. 🔗 Leggi su Ternitoday.it © Ternitoday.it - Cesi, cuore dell’Umbria outdoor: natura incontaminata, accessibilità e attività sportive Articoli correlati Libertà e natura incontaminata. La vacanza perfetta di NCLIl 2026 inizia all’insegna delle novità per Norwegian Cruise Line: i Caraibi si confermano, anche per l’anno che sta partendo, tra le destinazioni... Quando la natura incontaminata si trasforma in un'immensa, bianca spaPer tutto l'inverno fino a fine aprile: trainer del benessere, stazioni esperienziali e il freddo trasformato in un frizzante alleato Non solo sci,...