In arrivo dalla Regione aiuti concreti per la pratica delle attività sportive

La Regione ha stanziato fondi per sostenere le attività sportive, per rispondere alla crescente domanda di spazi e iniziative in città. La causa è il bisogno di favorire uno stile di vita attivo e coinvolgere più persone nelle pratiche sportive. Questi aiuti mirano a migliorare le strutture e a offrire opportunità a giovani e adulti. Le risorse saranno distribuite nelle prossime settimane, con priorità alle realtà più attente all’inclusione sociale.

Due interventi che puntano ad abbattere le principali barriere d'accesso alla pratica sportiva: quella economica, con i costi che gravano sulle famiglie per la pratica dei figli Una strategia integrata per promuovere concretamente lo sport come pilastro di benessere e di inclusione sociale. È quella lanciata da Regione Lazio che, con il supporto di Sport e Salute, dà il via contemporaneamente a due bandi: "Voucher per lo Sport 2026-27" e "Sport in Comune", pubblicati da ieri sul sito sportesalute.eu. Voucher per lo SportDopo il successo dell'edizione 2025 che, con un impegno di 24 milioni di euro, ha visto circa 50mila famiglie ricevere un sostegno che ha permesso ai ragazzi di praticare sport, la Regione conferma l'iniziativa, rifinanziando il bando con un investimento di 9,7 milioni di euro, con fondi del PR FSE+ 2021-2027. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Al liceo Volta la chiusura delle attività sportive scolastiche: la cerimoniaQuesta mattina al liceo Volta si è svolta la cerimonia di chiusura delle attività sportive scolastiche dell'anno scolastico 2025. Soldi freschi in arrivo nelle casse delle società sportiveLe società sportive delle Terme stanno per ricevere nuovi fondi.