Attacco in quartiere ebraico a Londra l’arrestato è un 45enne somalo

Nella zona ebraica di Londra, un uomo di 45 anni è stato arrestato in relazione a un episodio di violenza. Secondo le fonti, l'uomo è arrivato nel paese da bambino proveniente dalla Somalia. Le forze dell'ordine hanno confermato l'arresto, ma non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sui motivi o le circostanze dell'intervento. La polizia sta continuando le indagini per chiarire quanto accaduto.

All’indomani dei fatti di Golders Green, sobborgo a nord di Londra dove due ebrei sono stati accoltellati, la Bbc riferisce che il governo britannico ha annunciato lo stanziamento di ulteriori 25 milioni di sterline, circa 29 milioni di euro, destinati al rafforzamento della sicurezza per le comunità ebraiche. I fondi verranno utilizzati per intensificare le pattuglie della Polizia e per innalzare ulteriormente il livello di sicurezza intorno a sinagoghe, scuole e centri della comunità. È arrivato “regolarmente, da bambino” dalla Somalia l’uomo di 45 anni fermato per i fatti di Golders Green. Lo ha confermato stamani alla Bbc il ministro degli Interni britannico, Shabana Mahmood, dopo i pochi dettagli riferiti ieri dalle autorità sul cittadino britannico arrestato con l’accusa di tentato omicidio per la duplice aggressione.🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Attacco in quartiere ebraico a Londra, l’arrestato è un 45enne somalo Notizie correlate Leggi anche: Londra, attacco antisemita nel quartiere ebraico: due uomini accoltellati. Arrestato un 45enne che cercava di colpire anche altri passanti Londra, attacco antisemita nel quartiere ebraico: incendiate 4 ambulanze|VIDEONelle prime ore di questa mattina a Londraquattro ambulanzeappartenenti a un’organizzazione ebraica di volontariato sono state incendiate nel... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Londra, due persone accoltellate nel quartiere ebraico: un fermo; Londra: accoltella due persone nel quartiere ebraico, fermato dal servizio di sicurezza Shomrim. L'allarme della polizia: Ennesimo attacco in zona; Londra: due accoltellati in comunità ebraica, indagine per terrorismo; Londra, 2 accoltellati vicino alla sinagoga. Arrestato l'aggressore, ha problemi mentali. Londra, sangue nel quartiere ebraico. Due feriti a coltellateNuovo attacco antisemita ieri, nel quartiere ebraico di Londra. Due uomini, uno di 76 e l'altro di 34 anni, sono stati accoltellati ieri da un 45enne che è poi stato arrestato dopo aver tentato di col ... ilgiornale.it Londra, due persone accoltellate nel quartiere ebraico: fermato l'aggressoreDue persone appartenenti alla comunità ebraica sono state accoltellate a Golders Green, nella zona nord di Londra. Il presunto autore, armato di coltello, avrebbe tentato di accoltellare altri ebrei p ... tg24.sky.it Due accoltellati a Londra, il governo britannico stanzia 25 milioni per sicurezza comunità ebraiche x.com ANTOON VAN DYCK (Anversa 1599 - Londra 1641) "VENERE E ADONE" - 1620 Malibu (California) - Paul Getty Museum - facebook.com facebook