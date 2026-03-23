Londra attacco antisemita nel quartiere ebraico | incendiate 4 ambulanze|VIDEO

Da ildifforme.it 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle prime ore di questa mattina a Londraquattro ambulanzeappartenenti a un’organizzazione ebraica di volontariato sono state incendiate nel quartiere diGolders Green, area che ospita la più grande comunità ebraica della capitale britannica. Qui si contano oltre 30 sinagoghe e quasi la metà dei residenti si identifica come ebrea. Secondo la polizia si tratterebbe di unattacco a sfondo antisemita. Il gesto è stato rivendicato dal gruppoAshab al-Yamin: su alcuni account social legati all’area filo-iraniana è comparso unvideo dell’azione. Il movimento, già segnalato per episodi simili nei Paesi Bassi, resta però poco definito: potrebbe trattarsi di militanti sciiti vicini a Teheran. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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