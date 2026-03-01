Una narrazione ripercorre la storia di un giovane che si inserisce nel mondo criminale di Roma tra gli anni ’70 e ’80, ambientazione in cui si intrecciano episodi di falsificazioni di quadri famosi e un comunicato attribuito alle Brigate Rosse. Attraverso un libro e una serie, vengono raccontate le vicende di chi cerca di farsi strada nel sottobosco criminale della capitale, tra ambientazioni di un passato ancora avvolto nel mistero.

L a Roma a cavallo tra gli anni ’70 e ’80 ha per me un fascino particolar e, un po’ perché l’ho vissuta, un po’ perché con la sua secolare noncuranza è stata teatro di intrecci oscuri e malavitosi di cui invece ho letto solo sui libri. La città eterna fa questo effetto: mentre cammini sui sampietrini sconnessi del centro intuisci che oltre alla sontuosità dei monumenti e allo spaesamento dei turisti per cotanta bellezza c’è una realtà sotterranea che pulsa ma non si vede. Libri da leggere d’un fiato: 11 storie di donne, raccontate da donne X Leggi anche › Pietro Castellitto è “Il Falsario”: artista della truffa in un film Netflix con troppi déjà vu È il mondo di sotto, quello criminale delle bande e dei segreti inconfessabili, delle trame dei servizi deviati e delle istituzioni colluse. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Dalla riproduzione di quadri famosi al finto comunicato delle Brigate Rosse. In un libro e in una serie la storia di un giovane ambizioso che si fa strada nel sottobosco criminale romano

