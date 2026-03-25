Il club partenopeo ha messo nel mirino il centrocampista, valutando l’opportunità di portarlo in squadra nel prossimo mercato. La società sta seguendo da vicino la situazione del giocatore, considerando eventuali mosse per rafforzare la mediana. Attualmente non ci sono conferme ufficiali o trattative avviate, ma il nome rimane tra i possibili obiettivi della sessione di mercato.

Il Napoli guarda al mercato con un’idea precisa. Rinforzare la rosa, ma senza spese fuori scala. Per questo il club sta osservando con attenzione alcune possibili occasioni legate al Manchester United. Secondo Fichajes, tra i profili seguiti c’è soprattutto Casemiro. Il centrocampista brasiliano viene considerato un nome utile per alzare il livello di esperienza, personalità e solidità del gruppo a disposizione di Antonio Conte. Non è però l’unico calciatore monitorato. Nella lista compaiono anche Harry Maguire e Tyrell Malacia, altro segnale di un interesse concreto verso alcuni giocatori in uscita da Old Trafford. Il nome che spicca di più resta comunque quello di Casemiro. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Casemiro nel mirino del Napoli: idea per il centrocampo

Articoli correlati

Casertana, pazza idea per il centrocampo: nel mirino un giocatore del NapoliIl mercato invernale della Casertana resta pienamente nel vivo e il club rossoblu continua a muoversi con decisione per completare l’ultimo tassello...

Leggi anche: Napoli, idea Valincic per giugno: terzino di spinta nel mirino

Contenuti e approfondimenti su Casemiro nel mirino del Napoli idea per...

Temi più discussi: O LO PRENDETE O SLOGGIO | Conte detta un altro colpo De Bruyne: è vecchissimo ma è una leggenda del Man Utd; Occasione a zero per il centrocampo: in Brasile sono sicuri, l'Inter ha messo nel mirino Casemiro; Inter attenta alla Premier League! Due club hanno messo nel mirino il centrocampista Orkun Kokcu; Casemiro o Bernardo Silva? Juve, no al cimitero degli elefanti! Ecco chi prendere per la svolta: l'ex Sissoko consiglia.

Rumors Casemiro, ma dal Brasile sono sicuri: è corteggiato da un’altra big italianaTra le squadre interessate, spicca l’Inter, che avrebbe già manifestato forte interesse per l’ex pilastro del centrocampo del Real Madrid. tuttonapoli.net

Dal Brasile svelano: Casemiro via a parametro zero, contatti con l’InterIl futuro di Casemiro è destinato ad essere lontano dal Manchester United. Il centrocampista brasiliano, ex Real Madrid, vedrà scadere il proprio contratto a giugno e nonostante i 34 anni compiuti sta ... passioneinter.com

Anche l'Inter si mette in fila per Casemiro È il centrocampista giusto per le idee tattiche di Chivu - facebook.com facebook

Dal Brasile: #Inter su #Casemiro a zero x.com