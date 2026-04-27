Atp Madrid quando gioca Sinner | sfida Norrie in un match inedito C’è anche Musetti | Date orari diretta tv

Il torneo ATP di Madrid si avvicina con Jannik Sinner che si prepara a scendere in campo contro il britannico Norrie in un match inedito. L’altoatesino ha già ottenuto una vittoria contro il danese Moller e sta cercando di migliorare la sua posizione nel torneo. Sono stati annunciati date e orari delle partite, con la trasmissione in diretta tv prevista per gli appassionati. Anche Musetti partecipa alla competizione.

La caccia al record di Jannik Sinner continua. L’altoatesino ha vinto contro il danese Moller e prosegue fin qui senza intoppi il suo percorso a Madrid, dove cerca il primato di cinque Masters 1000 consecutivi vinti: ora agli ottavi affronterà il britannico Cameron Norrie, che ha battuto l’argentino Tirante al terzo turno. Per Sinner sarà un match inedito: i due infatti non si sono mai affrontati in carriera. Un impegno non complicatissimo a questo punto del torneo per il numero uno al mondo, che senza sosta – dopo Parigi nel 2025, Indian Wells, Miami e Montecarlo nel 2026 – cerca il quinto successo di fila in un mille. Un’impresa mai riuscita a nessuno.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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