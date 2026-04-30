ATP Madrid 2026 oggi in tv | orari 30 aprile ordine di gioco streaming

Oggi a Madrid si svolgono le fasi finali del torneo di tennis, con le ultime due partite dei quarti di finale nel singolare maschile e le semifinali nel singolare femminile. L’evento si svolge nel corso della giornata di giovedì 30 aprile e viene trasmesso in diretta tv e streaming. Gli incontri si tengono in diversi orari e sono visibili su canali e piattaforme dedicate.

Oggi, giovedì 30 aprile, giornata dedica agli ultimi due quarti di finale del singolare maschile e alle semifinali di quello femminile a Madrid. Il torneo “1000” Combined prosegue nel proprio incedere sul campo “Manolo Santana” le emozioni non mancheranno di certo. Jannik Sinner ha effettuato il passaggio di testimone in senso figurato a Flavio Cobolli in casa Italia. L’altoatesino ieri si è imposto contro il padrone di casa Rafael Jodar, qualificandosi per la prima volta in carriera in semifinale nel torneo iberico. Ci proverà anche Flavio, contrapposto al n.3 del mondo, Alexander Zverev, e sconfitto già nell’ATP500 di Monaco di Baviera. A dare il via al programma ci saranno il norvegese Casper Ruud e il belga Alexander Blockx.🔗 Leggi su Oasport.it

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