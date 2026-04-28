ATP Madrid 2026 oggi in tv | orari 28 aprile ordine di gioco streaming

Oggi, martedì 28 aprile, il Mutua Madrid Open 2026 si svolge con diverse partite in programma. Nel singolare maschile si disputano gli ottavi di finale, mentre nel singolare femminile si concludono gli incontri degli ottavi. Sono in corso anche le partite dei tornei di doppio. L’evento è visibile in diretta streaming e in tv con orari e ordine di gioco disponibili per tutto il giorno.

Oggi, martedì 28 aprile, il Mutua Madrid Open 2026 di tennis, torneo combined di categoria ATP Masters 1000 e WTA 1000, disputerà gli ottavi di finale del singolare maschile, concluderà gli ottavi del singolare femminile, e proseguirà il percorso dei tornei di doppio. Jannik Sinner, dopo il netto successo ottenuto contro il qualificato danese Elmer Moller, affronta Cameron Norrie, testa di serie numero 19, nel match di apertura sul Manolo Santana Stadium. Il numero uno del mondo si presenta all’inedito confronto con il britannico, visto che non ci sono precedenti tra i due, consapevole della necessità di elevare il proprio standard di rendimento in vista delle fasi decisive del torneo: basti pensare che nei quarti di finale potrebbe materializzarsi l’attesa sfida con l’astro nascente spagnolo Rafael Jodar.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - ATP Madrid 2026 oggi in tv: orari 28 aprile, ordine di gioco, streaming Notizie correlate ATP Madrid 2026 oggi in tv: orari 27 aprile, ordine di gioco, streamingLunedì di passione al Mutua Madrid Open: oggi è il giorno in cui partono gli ottavi di finale del WTA 1000 e in cui prendono quota anche gli altri... ATP Madrid 2026 oggi in tv: orari 23 aprile, ordine di gioco, streaming, azzurri in campoOggi, giovedì 23 aprile, giornata di incontri nel torneo 1000 “Combined” di Madrid. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Madrid Open 2026: tutte le partite e i risultati in diretta · Tennis ATP e WTA; Atp Madrid, i risultati di oggi: Zverev e Medvedev agli ottavi, fuori Auger-Aliassime; RECAP! Day 4: Sinner batte Bonzi e vola al terzo turno. Musetti avanti, Grant out; ATP Madrid 2026 oggi in tv: orari 26 aprile, ordine di gioco, streaming, azzurri in campo. ATP Madrid 2026 oggi in tv: orari 28 aprile, ordine di gioco, streamingOggi, martedì 28 aprile, il Mutua Madrid Open 2026 di tennis, torneo combined di categoria ATP Masters 1000 e WTA 1000, disputerà gli ottavi di finale del singolare maschile, concluderà gli ottavi del ... oasport.it LIVE Musetti-Lehecka, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: l’inventiva contro la potenzaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di ottavi di finale dell'ATP Masters 1000 di ... oasport.it Corriere della Sera. Cobolli batte Vallejo al Masters 1000 di Madrid e agli ottavi trova Medvedev x.com Un'intossicazione alimentare ha colpito diversi tennisti al Masters 1000 di Madrid, causando ritiri e malori in campo - facebook.com facebook