A Madrid si avvicina la conclusione del torneo ATP 1000, con i quarti di finale che vedono già due italiani in semifinale nella parte alta del tabellone. Tra i match in programma, si segnala la sfida tra Cobolli e Zverev, mentre Ruud e Blockz cercano di avanzare ulteriormente. Nella stessa sezione, Sinner e Fils hanno già conquistato un posto tra le prime quattro.

Jannik Sinner e Arthur Fils sono già in semifinale nella parte alta del tabellone del Masters 1000 di Madrid. Oggi tocca a quella bassa e soprattutto scende nuovamente in campo Flavio Cobolli. Il romano ha raggiunto il suo primo quarto di finale in un 1000 in carriera e soprattutto continua il suo ottimo momento di forma, visto che la scorsa settimana ha giocato la finale a Monaco di Baviera. Proprio sulla terra rossa tedesca il neo numero dodici del mondo ha incrociato l’avversario che affronterà quest’oggi, Alexander Zverev. In quella occasione a Monaco c’era stata una strabiliante vittoria di Cobolli, che così era riuscito a raggiungere l’ultimo atto del torneo, poi perso contro l’americano Ben Shelton.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - ATP Madrid 2026, Cobolli vuole riprovarci con Zverev. Occasione per Ruud e Blockz

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