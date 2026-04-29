Cobolli-Zverev ATP Madrid 2026 | orario tv programma streaming

Nel torneo ATP di Madrid, Flavio Cobolli si prepara ad affrontare Alexander Zverev nei quarti di finale del Masters 1000. Dopo aver battuto in modo sorprendente il russo Daniil Medvedev, il tennista italiano si impegna ora contro il tedesco, noto per il suo talento e la sua solidità sulla terra rossa. La partita si svolgerà nella capitale spagnola, dove gli appassionati potranno seguirla in diretta streaming e in tv.

Flavio Cobolli affronterà Alexander Zverev ai quarti di finale del Masters 1000 di Madrid: dopo aver firmato un bel colpaccio contro il russo Daniil Medvedev, il tennista italiano cercherà una nuova magia contro il formidabile tedesco sulla terra rossa della capitale spagnola. In palio la qualificazione alle semifinale, da disputare contro chi avrà la meglio nel confronto tra il norvegese Casper Ruud e il belga Alexander Blockx. L’appuntamento è per giovedì 30 aprile: sarà il terzo incontro di giornata al Manolo Santana Stadium a partire dalle ore 13.00 e non incomincerà prima delle ore 20.00. Il programma sarà aperto proprio da Ruud-Blockx, a seguire (ma non prima delle ore 16.🔗 Leggi su Oasport.it

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