atm malangone longa manus del comune

Nella serata di martedì, si è tenuta l’assemblea degli azionisti di Atm, l’azienda responsabile del trasporto pubblico a Milano. Durante l’incontro sono stati nominati i nuovi membri del consiglio di amministrazione, che rimarranno in carica fino all’approvazione del bilancio di esercizio del 2028. La composizione del nuovo organo decisionale rappresenta un cambiamento importante per l’azienda, senza ulteriori dettagli sui nominativi.

Nuovo consiglio di amministrazione per Atm, l’azienda che gestisce il trasporto pubblico milanese. L’assemblea degli azionisti, che si è svolta martedì sera, ha nominato i nuovi componenti del consiglio di amministrazione, che resterà in carica fino all’approvazione del bilancio d’esercizio 2028. Oliviero Baccelli è il nuovo presidente e succede a Gioia Ghezzi, che ha concluso il suo secondo mandato. A lei "va un sentito ringraziamento per il proficuo lavoro svolto nell’affrontare le complessità di questi anni – spiega Atm in una nota –. Un ringraziamento che si estende anche ai consiglieri Ottorino Passariello e Bruno Pavesi", in uscita. Compongono il nuovo board Pietro Galli, Christian Malangone, Barbara Marinali, Alessia Maria Mosca, Alessandra Oppio e Alberto Zorzan, che è stato confermato come amministratore delegato.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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