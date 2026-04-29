La longa Manus del Partito Ecco cosa racconta della Cina il blocco imposto a Meta sull’AI

La Cina ha bloccato retroattivamente l’acquisizione di Manus da parte di Meta, decisione che riguarda anche le tecnologie di intelligenza artificiale. La misura è stata comunicata ufficialmente senza ulteriori dettagli sulle motivazioni, e si inserisce in un quadro più ampio di controlli sui capitali stranieri nel settore tecnologico. La vicenda ha avuto ripercussioni sui mercati e sulle attività delle aziende coinvolte, che ora devono fare i conti con questa decisione.

La decisione della Cina di bloccare retroattivamente l’acquisizione di Manus da parte di Meta non è solo un episodio di cronaca economica. È un segnale di sistema. Un’indicazione chiara di come, nell’era dell’intelligenza artificiale, il confine tra mercato, tecnologia e potere politico si stia rapidamente dissolvendo. Il caso è tanto più significativo perché avviene in una fase avanzata dell’operazione, con integrazioni già avviate, e perché coinvolge un’azienda statunitense e una società formalmente basata a Singapore. Eppure, per Pechino, questo non basta. L’origine cinese della tecnologia e dei fondatori è sufficiente a giustificare un intervento che, nei fatti, ridefinisce i limiti dell’internazionalizzazione del tech.🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - La longa Manus del Partito. Ecco cosa racconta della Cina il blocco imposto a Meta sull’AI Notizie correlate Cina blocca i vertici AI: Manus AI sotto indagine per frenare MetaLe autorità di Pechino hanno avviato una serie di indagini e restrizioni sui movimenti dei vertici di alcune startup tecnologiche emergenti, tra cui... Leggi anche: Cosa ci dicono i casi di Manus AI e MiroMind sulla strategia IA della Cina