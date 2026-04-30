Atletico Simeone rilancia Alvarez e Giuliano | ottimismo per martedì

Il tecnico dell'Atletico ha annunciato che Alvarez e Giuliano sono disponibili per la partita di martedì, anche se gli esiti degli accertamenti medici svolti in questi giorni decideranno la loro presenza definitiva nella lista dei convocati per la Champions League. La squadra si prepara alla sfida, con l’allenatore che ha espresso un certo ottimismo sulla condizione dei giocatori. La decisione ufficiale arriverà nelle prossime ore, dopo i controlli medici.

? Cosa sapere Simeone conferma la disponibilità di Alvarez e Giuliano per la sfida di martedì.. Gli esiti degli accertamenti medici determineranno la lista per l'impegno in Champions League.. Simeone esprime ottimismo per il rientro di Alvarez e Giuliano in campo martedì, dopo i problemi fisici riscontrati durante il pareggio contro l’Arsenal. Il tecnico dell’Atletico ha affrontato i temi caldi post-partita, partendo dalle condizioni degli elementi usciti dal campo. Per quanto riguarda la situazione di Alvarez, l’allenatore ha spiegato che il giocatore dovrà sottoporsi ad alcuni accertamenti medici, pur mantenendo una posizione positiva sull’esito degli esami.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Atletico, Simeone rilancia Alvarez e Giuliano: ottimismo per martedì | Atletico Madrid manager Diego Simeone speaks on his son Giuliano after they lost to Real Madrid Notizie correlate LIVE Alle 21 Barcellona-Atletico Madrid, le ultime: c'è Lewandowski. Alvarez-Griezmann per Simeone (4-4-2): Musso; Molina, Hancko, Pubill, Ruggeri; Simeone, Koke, Llorente, Lookman; Griezmann, Alvarez. Barcellona Atletico Madrid 0-2: dopo il rosso a Cubarsi Simeone dilaga, colpaccio griffato Alvarez e SorlothCalciomercato Napoli: gli azzurri irrompono nella corsa per Alajbegovic! Sfida a Milan e Roma, ecco il prezzo per acquistarlo Calciomercato Lazio,... Panoramica sull’argomento PAGELLE TOP E FLOP Atletico Madrid-Arsenal 1-1: Alvarez risponde a GyokeresLe valutazioni degli spagnoli di Diego Simeone e degli inglesi di Arteta al termine della semifinale d'andata di Champions League ... calciomercato.it Atletico Madrid-Arsenal 1-1: video, gol e highlightsMeno spettacolare della sfida del Parco dei Principi ma grande equilibrio anche tra Atletico Madrid e Arsenal che impattano 1-1 al Metropolitano. Meglio i Gunners nel primo tempo che la sbloccano con ... sport.sky.it