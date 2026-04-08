Barcellona Atletico Madrid 0-2 | dopo il rosso a Cubarsi Simeone dilaga colpaccio griffato Alvarez e Sorloth

Da calcionews24.com 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'andata dei quarti di finale di Champions League si è conclusa con una vittoria per 2-0 in favore dell’Atletico Madrid contro il Barcellona. Durante la partita, un giocatore del Barcellona ha ricevuto un cartellino rosso. Dopo l’espulsione, l’allenatore dell’Atletico Madrid ha portato avanti la sua squadra con i gol di Alvarez e Sorloth. La partita si è giocata in una serata complicata per i padroni di casa.

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