Atletico Madrid sospiro di sollievo per Julian Alvarez | escluse lesioni ci sarà in Champions League contro l’Arsenal

Buone notizie per i tifosi dell’Atletico Madrid riguardo Julian Alvarez. Le analisi mediche hanno escluso lesioni e il giocatore sarà disponibile per il ritorno delle semifinali di Champions League contro l’Arsenal. La squadra potrà contare sulla sua presenza in questa fase decisiva della competizione europea. La notizia ha suscitato sollievo tra i supporter, che aspettavano aggiornamenti sulle condizioni di Alvarez.

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